ترامب: لقاء ميرفي مع ظريف قد يرقى إلى انتهاك للقانون الأميركي

أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أن لقاء السيناتور ​كريس ميرفي​، مع وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ قد يرقى إلى انتهاك للقانون الأميركي.

وأشار ترامب للصحفيين في ​قاعدة أندروز الجوية​، إلى "انني رأيت في نشرة إخبارية أن السيناتور ميرفي التقى الإيرانيين. هل هذا صحيح؟ هل هناك شيء يجب أن أعرفه؟ لأن هذا يبدو أنه انتهاك لقانون لوغان".

تجدر الإشارة إلى أن القانون الذي ذكره ترامب، تم تبنيه عام 1799، ويمنع الأميركيين من غير ذوي التفويض الرسمي، من خوض مفاوضات مع الدول التي للولايات المتحدة خلافات معها.

وقد دافع ميرفي عن نفسه ضد الانتقادات التي تعرض لها عقب لقائه ظريف على هامش ​مؤتمر​ ​ميونخ​ للأمن، مشددا على أهمية اللقاء لحماية المصالح الأميركية.