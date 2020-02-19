التيار الوطني الحر: لا علاقة لنا بتحريف النشيد الوطني

أشارت اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر، إلى أنه "بعد التداول بمقطع صوتي حرّف النشيد الوطني اللبناني ونشرِه على أساس أن التيار الوطني الحر خلفه، يؤكد التيار أن لا علاقة له بهذا التحريف وأنه الأكثر حرصاً على عدم المسّ بأي من قيمنا الوطنية وهو يعتبر أن نشيدنا الوطني انعكاس لهذه القيم".
ولفت التيار في بيان للجنته المركزي الإعلامية، إلى أنه "يعرف الجهة التي سوّقته في واحدة من المحاولات الكثيرة والخبيثة لتشويه صورته أمام الرأي العام، مطالباً بوقف التداول به احتراماً للنشيد ولفخامة الرئيس ميشال عون".
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