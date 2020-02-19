غسان عطالله: حذرنا منذ البداية من لغة التحريض والتخوين

أكد عضو تكتل لبنان القوي، النائب غسان عطالله أنه "لطالما كان التيار الوطني الحر على مساحة لبنان ولطالما كانت طرابلس قلبه النابض وكنا نتمنى الا نصل الى هنا نحن الذين حذرنا منذ البداية من لغة التحريض والتخوين".
وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، وجه عطالله التحية "للرفيق عفيف نسيم، أنت خير ممثل للمدرسة التي نفتخر بالانتماء اليها معاً سنبقى في مواجهة الفتنة التي تحاك لوطننا".
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