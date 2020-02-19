جولة مراقبي وزارة الاقتصاد في جزين للكشف على الأسعار في المحال التجارية

قام فريق من مراقبي وزارة الاقتصاد بجولة في مدينة جزين وبلدة عين المير للكشف على الأسعار في المحال التجارية، بمؤازرة عناصر من مديرية أمن الدولة - مكتب جزين، وانذروا خطيا أصحاب المحال بوجوب التقيد بالتسعيرة الرسمية للبضائع والسلع.
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