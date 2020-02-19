جولة مراقبي وزارة الاقتصاد في جزين للكشف على الأسعار في المحال التجارية

قام فريق من مراقبي ​وزارة الاقتصاد​ بجولة في ​مدينة جزين​ وبلدة عين المير للكشف على الأسعار في المحال التجارية، بمؤازرة عناصر من مديرية ​أمن الدولة​ - مكتب جزين، وانذروا خطيا أصحاب المحال بوجوب التقيد بالتسعيرة الرسمية للبضائع والسلع.

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