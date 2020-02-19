النشرة: العثور على فتاة قاصر فقدت قبل ثلاثة ايام في صيدا

افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا بأن "الأجهزة الأمنية اللبنانية عثرت على القاصر (خلود. م) البالغة من العمر 13 عاماً في صيدا قرب الكورنيش البحري وهي بصحة جيدة، وتم اعتقال أحد الأشخاص على خلفية اختفائها، وقد فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً بالحادث".
يذكر أن عائلة خلود نشرت بيانا وتقدمت ببلاغ لدى الجهات اللبنانية عن أن ابنتها غادرت المنزل يوم الأحد الماضي من منزل والدها في منطقة الهمشري طريق المية ومية شرق مدينة صيدا ولم تعد.
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