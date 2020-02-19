وزيرة الدفاع استقبلت سفيرة اوستراليا مهنئة

استقبلت نائبة رئيس ​الحكومة​ وزيرة الدفاع الوطني ​زينة عكر​ سفيرة ​أوستراليا​ في ​لبنان​ ريبيكا غريندلاي يرافقها نائب رئيسة البعثة كايتلن بل، والملحق العسكري الأوسترالي العقيد البحري دوغلاس غريفيثس. وقدمت غريندلاي التهنئة لعكر على توليها منصبها في الحكومة. وجرى تداول الأوضاع العامة في لبنان والتعاون الثنائي بين الجانبين.

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