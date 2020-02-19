مدير عام مؤسسة مياه بيروت:اتخذنا اجراءات لتخفيف الأعباء على المشتركين

أعلن المدير العام ل​مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان​ ​جان جبران​ أن المؤسسة عمدت إلى اتخاذ جملة من الإجراءات في الفترة الأخيرة بهدف تخفيف الأعباء على المشتركين تحسسًا منها بالأوضاع الصعبة التي يعيشها ​اللبنانيون​. وتتلخص هذه التسهيلات بإمكان تقسيم الرسم السنوي إلى أربعة أقساط، وتقسيط الذمم، وإقرار مجانية نقل الإسم، وتخفيض الإشتراك الأول بنسبة 60%، والموافقة على دفع بدل الإشتراك في الدائرة بدلا من الحاجة للإنتقال إلى المركز الرئيسي للمؤسسة في ​بدارو​.

ودعا جبران، في خلال لقاء عقده مع الموظفين والمستخدمين العاملين في دائرة ​جونية​ – ​كسروان​، إلى توضيح هذه الإجراءات التسهيلية للمشتركين فيقبلون على دفع ما يتوجب عليهم بالطريقة التي تريحهم ولا تزيد أعباءهم.

وكشف جبران أن الجباية تراجعت بنسبة 25 % عن ​السنة​ الماضية، لافتا الى أن المؤسسة تعيش على الجباية ولا تحصل على أي دعم من ​الدولة​ أو من مانحين خارجيين، وهي تعتمد على هذه الجباية لدفع الرواتب وإصلاح الشبكات وإنشاء المحطات والآبار وغير ذلك من أعمال ومشاريع. "أما إذا استمرّ التراجع فسيتم إلغاء وتأجيل عدد من المشاريع لتمكين المؤسسة من الصمود، خصوصًا أن ما يهم الإدارة في الوقت الراهن هو المحافظة على رواتب الموظفين والمستخدمين و​العمال​".