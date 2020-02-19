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قطار يستقبل وفداً من البنك الدولي وسفيرة اوستراليا في لبنان

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استقبل وزير ​البيئة​ والتنمية الادارية ​دميانوس قطار​ في مكتبه في ​وزارة البيئة​، وفداً من ​البنك الدولي​ ضمّ مسؤول برامج التنمية التحتية في ​الشرق الاوسط​ ابراهيم دجاني والمستشارة البيئية في البنك الدولي مكتب ​بيروت​ لميا منصور، بحضور المستشارة البيئية في الوزارة منال مسلّم، وجرى عرض لمشاريع البنك الدولي المنفّذة بالتعاون مع وزارة البيئة.

كما استقبل قطّار سفيرة ​اوستراليا​ في ​لبنان​ ريبيكا غريندلاي، حيث تمّ التداول في سبل التعاون في مجالات البيئة بين البلدين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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