قطار يستقبل وفداً من البنك الدولي وسفيرة اوستراليا في لبنان

استقبل وزير ​البيئة​ والتنمية الادارية ​دميانوس قطار​ في مكتبه في ​وزارة البيئة​، وفداً من ​البنك الدولي​ ضمّ مسؤول برامج التنمية التحتية في ​الشرق الاوسط​ ابراهيم دجاني والمستشارة البيئية في البنك الدولي مكتب ​بيروت​ لميا منصور، بحضور المستشارة البيئية في الوزارة منال مسلّم، وجرى عرض لمشاريع البنك الدولي المنفّذة بالتعاون مع وزارة البيئة.

كما استقبل قطّار سفيرة ​اوستراليا​ في ​لبنان​ ريبيكا غريندلاي، حيث تمّ التداول في سبل التعاون في مجالات البيئة بين البلدين.