أنور جمعة: أميركا تريد تدمير كل من لا يدخل بيت طاعتها

وجه عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​أنور جمعة​ نداء إلى "الأنظمة العربية التي سمعت بوضوح قول رئيس ​الولايات المتحدة الأميركية​ ​دونالد ترامب​ "لا تستطيعوا الصمود من دوننا أسبوعين"، بأن "هذا الكلام تهديد لكل الأنظمة العربية وليس حماية لهم".

وخلال ندوة بعنوان "الإعلام بين الشهادة والانتصار"، لفت إلى ان "​أميركا​ تريد تدمير كل من لا يدخل بيت طاعتها وتمنع أيضا انفتاح العرب على بعضهم البعض بل مطلبها استمرار الخلافات والنزاعات". وناشد الجميع في ​لبنان​ التنبه لهذا الكلام، وقال: "ليعلموا أن أميركا هي التي تمنع تسليح ​الجيش اللبناني​ وإصلاح ​البنى التحتية​ وكل مساعدة".