أنور جمعة: أميركا تريد تدمير كل من لا يدخل بيت طاعتها

وجه عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب أنور جمعة نداء إلى "الأنظمة العربية التي سمعت بوضوح قول رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب "لا تستطيعوا الصمود من دوننا أسبوعين"، بأن "هذا الكلام تهديد لكل الأنظمة العربية وليس حماية لهم".
وخلال ندوة بعنوان "الإعلام بين الشهادة والانتصار"، لفت إلى ان "أميركا تريد تدمير كل من لا يدخل بيت طاعتها وتمنع أيضا انفتاح العرب على بعضهم البعض بل مطلبها استمرار الخلافات والنزاعات". وناشد الجميع في لبنان التنبه لهذا الكلام، وقال: "ليعلموا أن أميركا هي التي تمنع تسليح الجيش اللبناني وإصلاح البنى التحتية وكل مساعدة".
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