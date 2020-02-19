الدفاع المدني: جريحان جراء حادث سير على طريق عام تمنين بعلبك

أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ اللبناي عن نقل عناصرها لجريحين الى ​مستشفى​ ​تمنين​ العام اصيبا جراء ​حادث سير​ وقع على طريق عام تمنين بعلبك. إضغط للمزيد

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