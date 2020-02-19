وزير خارجية اليونان: ملتزمون بتعزيز علاقات لبنان مع الإتحاد الاوروبي

أشار وزير الخارجية اليوناني نيكول دندياس، إلى أن "العلاقات اللبنانية اليونانية هي علاقة صداقة واتفقنا على تعزيز العلاقات الإقتصادية".
وأكد بعد اجتماعه وع وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، أن "اليونان داعمة للورقة الإصلاحية الإقتصادية في لبنان، وملتزمون بتعزيز العلاقات اللبنانية مع الإتحاد الاوروبي"، لافتاً إلى أهمية "التعاون الثلاثي بين اليونان ولبنان وقبرص، لأن له نتائج إيجابية وتوافقنا على استكشاف طرق لتعميق العلاقات الاقتصادية".
ولفت الوزير اليوناني إلى "أنني استمعت بإهتمام كبير بأراء الذين اجتمعت بهم في لبنان وأعربت عن إعجاب اليونان بما يقوم به لبنان فيما خص النازحين".
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