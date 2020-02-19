بري عن ملف اليوروبوند: اعادة الهيكلة للدين هي الحل الامثل

رأى رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ خلال لقاء الاربعاء النيابي أن الوضع في لبنان وخاصة على الصعيدين المالي والإقتصادي لا يحتمل تأجيج التراشق السياسي، انما يستدعي الدفع في إتجاه تعزيز المناخات الإيجابية للإنقاذ التي تستوجب تضافر كل الجهود للتعاون إنطلاقاً من المصلحة الوطنية والمسؤولية التاريخية.

وفي الشأن المالي والمصرفي قال: "من غير الجائز أن يدفع اللبنانيون ثمن الأزمة المالية الإقتصادية والمصرفية من خلال عملية إذلال وإقتصاص منظمة لودائعهم وجنى أعمارهم، ومن خلال فلتان الأسعار على السلع الإستهلاكية والحياتية"، مبدياً إرتياحه لتحرك القضاء لوضع يده على ملف الصيرفة والتلاعب بسعر صرف ​الدولار​ من ألف الى يائه.

وفي الشأن المتعلق بإستحقاقات اليوروبوندز، أكد بري ان "إعادة هيكلة الدين هي الحل الأمثل، ومن بعده يأتي ملف الكهرباء لوضع حل كامل وشامل له طالما نصف الدين العام إضافة الى العجز السنوي يأتي من هذا الملف".