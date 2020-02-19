الرئيس عون التقى وزير خارجية اليونان وبحث معه علاقات التعاون

التقى ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ ​وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس​ على رأس وفد من الوزارة، وعرض معه علاقات التعاون بين البلدين. إضغط للمزيد

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