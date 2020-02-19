شكرا لقرائتكم خبر عن 7 إرشادات طبية بشاشات البرلمان للتوعية من فيروس كورونا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ضوء حرص الأمانة العامة لمجلس النواب، على صحة البرلمانيين والموظفين العاملين بالمجلس وذويهم، بثت الشاشات المنتشرة فى أنحاء المجلس، إرشادات طبية، بشأن الوقاية من فيروس كورونا.

وتأتى هذه الإرشادات فى ضوء توجيه المستشار محمود فوزى، أمين عام مجلس النواب، ببث التعليمات الطبية اللازمة على شاشات المجلس المنتشرة فى كافة الأروقة.

وبثت الشاشات 7 إرشادات هامة نرصدها كالآتى:

1- المداومة على غسل اليدين جيدا بالماء والصابون أو المواد المطهرة الأخرى التى تستخدم لغسيل اليدين، خصوصا بعد السعال أو العطس.

2- المحافظة على النظافة الشخصية مع الحرص على نظافة الأسطح والأرضيات.

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3- حاول تجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليدين.

4- تجنب الاحتكاك المباشر بالمصابين ومشاركتهم أدواتهم الشخصية.

5- ارتداء الكمامات عند التعامل مع حالات مشتبه إصابتها.

6- المحافظة على العادات الصحية "الغذاء الجيد- والرياضة والنوم الكافي".

7- استخدام المناديل عند السعال أو العطس والتخلص منها فى سلة النفايات ثم اغسل يديك جيدا، وإذا لم يتوافر فاستخدم أعلى الذراع وليس اليدين.