تعود قضية الفنان، سعد لمجرد، إلى الواجهة من جديد، في شهر مارس المقبل، إذ يرتقب مثوله أمام المحكمة، في جلسة أخرى، بعد التطورات الأخيرة، التي حصلت في قضيته المتهم فيها بالاغتصاب.
وكان القاضي قد أمر بإحالة ملف لمجرد على غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف، بعد تكييف التهمة من الاعتداء الجنسي إلى الاغتصاب.
محكمة الاستئناف في باريس، عقدت قضية لمجرد، بعد العودة إلى متابعته بتهمة الاغتصاب، وإلغاء تهمة العنف الجنسي، التي بدورها كانت قد ألغت تهمة الاغتصاب في بداية القضية.
يذكر أن سعد لمجرد يصدر رفقة مجموعة لفناير كليب جديد في أواخر الشهر الحالي بعنوان “آسف حبيبي”.
كانت هذه تفاصيل خبر لمجرد يمثل أمام المحكمة لأول مرة بعد اتهامه بـ”الاغتصاب” من جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.