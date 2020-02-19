رونالدو يمنح حبيبته مبلغا ضخما شهريا

يمنح نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مصروفا شهريا، لحبيبته، جوريجينيا رودريغيز، يبلغ 96 ألف أورو.
ويخصص كريستيانو رونالدو لجورجينا، أم أبنائه، ما يقارب حوالي 96 مليون سنتيم مغربي شهريا، لتعيش حياة الترف، والنجومية.
وكشفت صحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية، من مصادر مقربة من رونالدو، أن المبلغ، الذي يخصصه النجم البرتغالي شهريا لحبيبته كبير، بينما راتبه في ناديه يوفونتس الإيطالي سنوبا يبلغ 34 مليون أورو.
وتخصص جورجينا وقتا كبيرا لأبنائها، والابن الأكبر لرونالدو من سيدة أخرى، في حين يضمن لها الدون العيش برفاهية.
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