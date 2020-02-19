الجامعة العربية تعلن تأجيل قمتها المشتركة مع الاتحاد الإفريقي إلى موعد لاحق

أعلنت الجامعة العربية، أمس الثلاثاء، أنها قررت تأجيل القمة العربية الإفريقية في دورتها الخامسة، والتي كان مقررا عقدها في العاصمة السعودية الرياض، يوم 16 مارس المقبل، إلى موعد لاحق.

كما أكد مصدر من الجامعة، أمس، أن الاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية سيتقفان على موعد آخر لتنظيم القمة، مبرزا أنه تم إرسال مذكرة بهذا الشأن للدول الأعضاء.

وتابع المصدر نفسه أن الجانب الإفريقي طلب تأخير انعقاد القمة حتى يتسنى التحضير، والإعداد لها بشكل جيد.

وعقد الجانبان، العربي، والإفريقي، الشهر الماضي، في الرياض اجتماعات تحضيرية للإعداد للقمة.

يذكر أن الدورة الرابعة للقمة العربية الإفريقية عقدت فى ملابو في غينيا الاستوائية في نونبر 2016.