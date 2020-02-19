“فاطال تايغرز” تزور لاعبي “الماص” وتحفزهم قبل قمة “الراسينغ”

قامت أولتراس “فاطال تايغرز” المجموعة المساندة لفريق المغرب الفاسي، بزيارة تحفيزية للاعبين والطاقم التقني، قبل الحصة التدريبية ليوم أمس الثلاثاء، استعدادا لمباراة القمة أمام الراسينغ البيضاوي.
وكشف الممثل الأول للعاصمة للعلمية، في بلاغ له، أن البادرة لاقت استحسان رئيس الفريق إسماعيل الجامعي، الذي عبر عن شكره لهم باعتبارهم الداعم الأول للفريق.
وأوضح البلاغ ذاته أن أعضاء المجموعة عبروا في حديثهم مع اللاعبين عن فخرهم بهم، مبرزين في السياق ذاته أنهم يستحقون كل الثناء والتشجيع على مجهوداتهم المبذولة.
وشدد أعضاء الفصيل، وفق البلاغ ذاته، على كون الجماهير “الماصاوية” ستواصل دعمها ومساندتها ووقوفها خلفهم جميعاً بدون استثناء في جميع المواجهات المتبقية من أجل تحقيق الصعود إلى البطولة الوطنية الاحترافية في قسمها الأول
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