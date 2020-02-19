"الخليج": نعجز عن اللحاق بالإنجازات التي تحققها دولة الإمارات

الأربعاء 19 فبراير 2020

قالت صحيفة إماراتية، من أين نبدأ؟ نعجز عن اللحاق بالإنجازات التي تحققها دولة الإمارات.. صرنا نحث الخطى كي نلحق بها فتسبقنا. من إنجاز إلى آخر هو السباق الذي تخوضه الإمارات على الأرض وفي السماء.



وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الأربعاء نقف أمام حالة فريدة وغير مسبوقة في تاريخ الدول والشعوب، حيث تمتشق الإمارات سيف العلم سلاحا تخوض به معركة المستقبل، وهي مصممة على عبوره بعزيمة وإصرار، متقدمة الصفوف غير هيابة، واثقة من نفسها وقدراتها وإمكانات شبابها في صنع المستحيل.

وأوضحت أنه ، لا مكان للمستحيل في قاموسها، والمستقبل لها الآن واللحظة.

تضع أقدامها على الأرض وعيونها شاخصة نحو السماء تريد معرفة أسرارها.

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أليس في هذا معجزة تحققها دولة من عالمنا العربي، عرفت كيف تكون المثال والنموذج في أن تعتلي معراج العلم والمعرفة تشق به عنان الفضاء؟.

وقالت انه بعد بدء تشغيل مفاعل براكة النووي السلمي، ها هي تعلن أنها أنجزت كل الاستعدادات للانطلاق نحو الفضاء في يوليو/ تموز المقبل، لاستكشاف كوكب المريخ في مهمة هدفها الإنسان والإنسانية، وكي تضع أقدامها في صفوف الدول الفضائية، وتقول للعالم إن الإمارات تتقدم، وإن الكواكب باتت في متناول اليد.

وأضافت إنه مسبار الأمل الذي استغرق إنجازه ست سنوات بمشاركة 1500 مهندس ومهندسة وباحث وباحثة من أبناء الإمارات، وكانت مساهمة المرأة في تصنيعه بنسبة 34%.. إنهم أبناء زايد الذين أتقنوا وأجادوا كل صنوف المعرفة والعلوم والتكنولوجيا الفضائية. إنهم الشباب صناع المستقبل الذين آلوا على أنفسهم أن يكونوا في خدمة وطن وضع الشباب في مآقي العيون، وأقسموا يمين الولاء لقيادة رشيدة لم تبخل عليهم بالغالي والنفيس.

وأكدت أن الإمارات؛ إذ تضع أقدامها على سلم الفضاء، إنما تكتب تاريخا جديدا لها ولأمتها العربية، وترسم أملا واعدا بمستقبل مشرق.

واختتمت بالقول ..مع مسبار الأمل، نضع أقداما ثابتة على الأرض، ونتطلع إلى السماء لنقطف نجوما نرصع بها جبين الوطن.