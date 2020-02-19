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شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات الصرعى من المليشيا الحوثية خلال صد هجومين شرق الدريهمي بالحديدة والان مع التفاصيل
الأربعاء 19 فبراير 2020
لقي العشرات من مليشيات الحوثي مصرعهم خلال عملية تصدي القوات المشتركة لهجومين شرق مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة.
وكان الهجوم الاول الذي انكسرت فيه المليشيات الحوثية وتكبدت عشرات القتلى والجرحى وتمكنت القوات المشتركة من إسقاط طائرة مسيرة حوثية في سماء مدينة الدريهمي.
وعاودت مليشيات الحوثي الهجوم على مواقع القوات المشتركة التي تصدت له وكعادتها بكل بسالة وصمود وتكبدت مليشيا الحوثي العشرات من القتلى والجرحى التي تدفع بهم بطريقة انتحارية.
كما تم تدمير دبابة حوثية في منطقة الشجن شرق مدينة الدريهمي.
جاء هذا التصعيد العسكري الحوثي في ألوقت الذي تقوم نائبة بعثة الأمم المتحدة الألمانية دانييلا كروسلاك بزيارة نقاط الرقابة الأممية في الحديدة واللقاء مع ضباط الأرتباط لمناقشة إنجاح عملية السلام في الحديدة.
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