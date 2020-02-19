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شكرا لقرائتكم خبر عن سياسة القمع مستمرة .. "أردوغان "يقرر اعتقال 16 جندي تركي أثناء خدمتهم العسكرية والان مع التفاصيل
الأربعاء 19 فبراير 2020
اعتقل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، 16 شخصا من بينهم جنود اتراك مازالوا فى الخدمة الوطنية.
واتهمت السلطات التركية الجنود الأتراك بالانتماء لجماعة فتح الله جولن بعدما نظمت الكتيبة همليات استطلاعية فى 11 مدينة داخل الاراضي التركية .
وبحسب موقع تركيا الأن التابع للمعارضة التركية، انه تم اصدار قرار فورى بالقبض على الجنود الاتراك، معتبرا ان القرار ضد 16 جندي من بينهم 12 فرد لازمالوا فى الخدمة الوطنية و جنديان طُردا من وظيفتهم.
وتابع:"ان القوات القت القبض على 7 أشخاص من المشتبه بهم، وتواصل قوات الدرك أعمالها للقبض على 9 أشخاص آخرين".
وقال الموقع التركي المعارض، فى وقت سابق، أن كمال أوغلو، وجه العديد من الانتقادات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان فى الأونة الأخيرة فيما يخص السياسة الخارجية ، معتبرة أن مبدأ السلام يجب أن يعمم فى التعاملات الخارجية مع كأفة الدول.
وتابع:"أودت بالبلاد الى الهاوية لان مبدأ السلام يجب ان يعمم فى التعامل مع الملفات الخارجية حيث تم انفاق نحو 40 مليار دولار، ويوجد 6 مليون و300 ألف سوري، وهذا هو الرقم الرسمي".
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