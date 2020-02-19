وزير الخارجية الروسي: مسلسل الفشل التركي فى ادلب مستمر 

الأربعاء 19 فبراير 2020

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، أن مسلسل الفشل التركي فى الاراضي السورية لازال مستمر حيث سعت لفصل المعارضىة السورية عن الارهابين



واعتبر "لافروف" أنه لا يمكن بحال من الأحوال رجوع الوضع الى ماكانت عليه ادلب، مضيفا أن موسكو لن تقدم شروطا جديدة فى هذا الملف.

وأضاف وزير الخارجية الروسي ، في مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي اليوم الأربعاء، ان الأردن بالتعاون مع موسكو اتفقتا على ضرورة مواجهة الفكر الارهابي القادم من سوريا، مطالبا بضرورةالتنسيق المكثف لرفع العقبات حفاظا على الملف الانسانى وملف عودة اللاجئين.

وعن القضية الفلسطينية، أكد على ضرورة التمسك بمبدأ السلام فى العالم ، مشيرا الى ان قرارات الامم المتحدة يجب ان تكون محل اهتمام .

وتابع :" يجب العمل على تنفيذ المبادرة العربية بخصوص القضية الفلسطينية".

من جانبه، شدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، على ضرورة إطلاق مفاوضات جادة وشاملة بشأن السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرا الى انه يجب حماية الهوية العربية فى القدس باعتباره حق للأديان الأخرى".

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واضاف الصفدى ان حق المسلمين يجب انه يصان حماية للسلم والأمن معًا، مؤكدا أن المملكة تسعى لسلام عادل وشامل يقوم على أساس الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين .

وحذر وزير الخارجية الأردني ، في مؤتمر صحفى مع نظيره الروسي سيرجى لافروف في العاصمة الروسية موسكو اليوم الأربعاء ،

واشار الى ان توسعات المستوطنات الاسرائلية داخل الاراضي الفلسطينية ستقوض اتمام فرص السلام، مضيفا انه جاري العمل على ايجاد حلول مع كافة الشركاء لايجاد حلول ترضى جميع الاطراف دون نزاع".

بيّن أنه هناك سمة تحديات فى الملف الليبي بشكل لايمكن انكاره، موضحا أننا نسعى لوقف المزيد من الصراع المتأجج على الاراضي الليبيبة.

وتابع:"يجب التوصل لحل سياسي في ليبيا لانهاء الصراعات الإقليميو الدولية".