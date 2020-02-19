شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. الصين لن ترسل مسؤولين لقمة العشرين في الرياض والان مع التفاصيل

الأربعاء 19 فبراير 2020 أكد مسؤولون أن البنك المركزي الصيني ووزارة المالية لن يرسلا أي مسؤول لحضور اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين في الرياض بسبب تفشي فيروس كورونا.

Advertisements لكن مسؤولا في وزارة المالية قال إن ممثلي الصين لدى البنك الدولي سيحضرون الاجتماع المقرر يومي 22 و23 شباط/فبراير الجاري.

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