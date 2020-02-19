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بسبب كورونا.. الصين لن ترسل مسؤولين لقمة العشرين في الرياض

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 19 فبراير 2020

أكد مسؤولون أن البنك المركزي الصيني ووزارة المالية لن يرسلا أي مسؤول لحضور اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين في الرياض بسبب تفشي فيروس كورونا.

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لكن مسؤولا في وزارة المالية قال إن ممثلي الصين لدى البنك الدولي سيحضرون الاجتماع المقرر يومي 22 و23 شباط/فبراير الجاري.

 

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