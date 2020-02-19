هل يستقيل وزير العدل الأمريكي بعد تغريدات ترامب "المزعجة"؟

الأربعاء 19 فبراير 2020

نفت وزارة العدل الأمريكية صحة تقارير تفيد بأن الوزير وليام بار أبلغ أشخاصا مقربين نيته الاستقالة على خلفية تغريدات للرئيس دونالد ترامب تتدخل في شؤون وزارته.



يأتي ذلك بعد أيام من إقرار الوزير بأن تغريدات الرئيس ترامب بشأن أمور الوزارة تجعل وظيفته مستحيلة.

صحيفة "واشنطن بوست" نقلت عن مصدر مطلع -لم تسمه- أن بار "لديه طاقة احتمال"، لافتة إلى رغبة الوزير في أن يتلقى ترامب الرسالة، "للتوقف عن التدخل علنا في القضايا الجنائية الجارية".

وهو ما تترجمه تصريحات لمسؤول آخر تحدث لوكالة "أسوشيتيد برس"، قائلا إن "بار أبلغ المقربين منه أنه يفكر في ترك منصبه، لأن الرئيس ترامب لا يصغى إلى تحذيره بالتوقف عن التغريد بشأن قضايا الوزارة".

وتعليقا على هذا الأمر، خرجت المتحدثة باسم وزارة العدل كيري كوبيك، في تغريدة لها عبر "تويتر" ليل الثلاثاء، تقول: "ردا على الشائعات داخل واشنطن: المدعي العام ليست لديه خطط للاستقالة".

لكن، هل سيصغى ترامب ويتوقف عن التغريد بشأن وزارة العدل؟.. الإجابة جاءت على لسان مسؤولين في البيت الأبيض لصحيفة "واشنطن بوست"، بأن الرئيس "لا يعتزم ذلك"، ويصر على أن لديه "حقا قانونيا" في الإدلاء برأيه في القضايا الجنائية.

وكان بار قد نفى بشكل قاطع العمل بناء على ضغوط غير مشروعة من ترامب أو البيت الأبيض.

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وأكد على استقلال قرارات وزارة العدل، بالقول: "لن أتعرض للتهديد أو الضغط من قِبل أي شخص... سواء كان ذلك في الكونجرس أو هيئة تحرير الصحف أو الرئيس".

وأمس الثلاثاء، صرح ترامب بأنه يفكر في مقاضاة المشاركين في تحقيقات المستشار الخاص السابق روبرت مولر حول التدخل الروسي.

وذكر أن صديقه المقرب روجر ستون يستحق محاكمة جديدة بعد إدانته بالتلاعب بالشهود والكذب على الكونجرس أثناء التحقيق مع مولر.

وبعد ساعات، كشف مسؤول في وزارة العدل أن المدعين العامين تقدموا بطلب مختوم في المحكمة يدعو إلى نقيض ذلك، وأن لديهم موافقة من بار على فعل ذلك.

وحتى الساعة لم يعلق البيت الأبيض على التقارير التي تتحدث عن نية وزير العدل الاستقالة.

غير أن ترامب أيّد الرجل، وقال للصحفيين قبل مغادرته واشنطن إلى كاليفورنيا، الثلاثاء: "لدي ثقة كاملة في وزير العدل... أعتقد أنه يقوم بعمل ممتاز. إنه رجل قوي".

ومع ذلك، أقرّ ترامب بأنه جعل مهمة وزير العدل الأمريكي أكثر صعوبة، مضيفا: "أنا أعمل على جعل وظيفته أكثر صعوبة... أنا أتفق مع ذلك. أعتقد أن هذا صحيح".