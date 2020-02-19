بيكيه يشكك علناً في رئيس برشلونة

ولم تمر سوى 18 دقيقة فقط على هذا الخطاب وقام المدافع جيرارد بيكيه بالظهور على مواقع التواصل الاجتماعي مشككا أن ما قاله بارتوميو لم يقنع ولو بالقليل لاعبي البلوجرانا فيما يتعلق بالأزمة الناتجة عن التعاقد مع شركة «I3 Ventures».وكان نادي برشلونة قد وقع على عقد مع شركة «I3 Ventures» لمدة ثلاث سنوات مقابل قيمة مالية قليلة بـ مليون يورو من أجل إدارة ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي التي تتحدث عن النادي، ووفقا لما كشفت عنه إذاعة راديو «كادينا سير» الكتالونية فإن بارتوميو تعاقد معها من أجل تحسين صورته وفي المقابل تشويه صورة بعض رموز النادي وكان بينهم: بيكيه وميسي وتشافي هيرنانديز وكارلوس بيول.هذا الأمر قلل من ثقة لاعبي الفريق في رئيس النادي بارتوميو وهو مما جعله يواجه أمرا معقدا، وسيقوم بعقد اجتماع مع مجلس الإدارة يوم الجمعة المقبل، والذي من المتوقع أن يكون اجتماعا محتدما للغاية نظرا لأن العديد من أعضاء مجلس الإدارة غاضبون جدا لأن كل هذه الفوضى التي ضجت مؤخرا تقع مسؤوليتها على عاتقهم بجانب وصول مشاكلهم الداخلية إلى الصحافة.

ويرجع غضب أعضاء إدارة برشلونة أيضا أنهم لم يعلموا بهذا العقد مع شركة «I3 Ventures» حيث إن قيمة التعاقد معها بمقابل مليون يورو ويتم تقسيمها على فواتير تدفع بقيمة 200 ألف يورو وقعت عليها أقسام مختلفة في النادي من أجل عدم مرورها على مجلس الإدارة، لأن أي عقد يتجاوز قيمته حاجز المليون يورو يجب أن يتم توقيعه من قبل مجلس الإدارة، أما العقد مع «I3 Ventures» تم تقسيم قيمته حتى لا تمر عليهم، وهو الأمر الذي سيتواجد على رأس أجندة اجتماع الإدارة يوم الجمعة المقبلة بتواجد بارتوميو.

في حقيقة الأمر، فإن اللاعبين الكبار في البارسا يبدو أنهم يشككون ولا يثقون بشكل كبير في الرئيس بارتوميو والأدلة التي قدمها حول هذا الأمر، وظهر هذا واضحا بمجرد رد جيرارد بيكيه علنا عبر حسابه على «تويتر» على تدوينة أحد الصحفيين الذي نقل حديث بارتوميو بالأمس، والذي قال فيه: "لسنوات عديدة أعرف محيط برشلونة والصفات النبيلة التي يملكها شركاؤه ولحسن الحظ في كل مرة أصبحوا أقل قابلية للتأثر بهذه الأمور وأكثر ذكاء ويعرفون تماما تحديد من يريد إلحاق الضرر ببرشلونة بتداول هذه الأمور لاستخدامها في وسائل الإعلام ومن أجل مصالح سياسية واقتصادية".

وجاء رد بيكيه على تدوينة الصحفي مارسيال يورينتي، التي تحمل جزءا من تصريحات بارتوميو، وكتب: "دمية"، في إشارة واضحة منه إلى أن ما أخبر به بارتوميو لاعبيه لإغلاق هذه الأزمة وتقديم دلائل من أجل إقناعهم، كان أمرا زائفا وكذبا.