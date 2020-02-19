وكيل وزارة الدفاع الإماراتية يبحث التعاون مع وفد سعودي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى وكيل وزارة الدفاع الإماراتية مطر سالم علي الظاهري، الأربعاء، في مقر الوزارة بأبوظبي، الدكتور سمير بن عبدالعزيز الطبيّب الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية والوفد المرافق له.
وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وسبل تعزيزها، خاصة في المجال الدفاعي والعسكري.
واستعرض الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
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