روسيا: شويجو وحفتر اتفقا أنه لا بديل عن التسوية السياسية في ليبيا

بحث وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خلفية حفتر في موسكو، الأربعاء، الوضع في ليبيا.

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وذكرت وكالة "سبوتنيك" في بيان نقلا عن وزارة الدفاع الروسية، أن وزير الدفاع الروسي وقائد الجيش الليبي، اتفقا على أنه لا بديل للتسوية السياسية في ليبيا.

وتابع البيان:"تمت الإشارة خلال اللقاء إلى الدور الهام للمفاوضات التي عقدت في 13 يناير/كانون الثاني من هذا العام في موسكو، لإقرار وقف إطلاق النار وبدء عملية تسوية الوضع في البلاد".

وأكد الطرفان مرة أخرى على عدم وجود بديل للسبل السياسية لحل الأزمة الليبية، فضلاً عن الالتزام باستقلال ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها.