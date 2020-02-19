- 1/2
- 2/2
وكالاتالأربعاء 2020/2/19 03:00 م بتوقيت أبوظبي
شويجو وحفتر - أرشيفية
بحث وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خلفية حفتر في موسكو، الأربعاء، الوضع في ليبيا.
وذكرت وكالة "سبوتنيك" في بيان نقلا عن وزارة الدفاع الروسية، أن وزير الدفاع الروسي وقائد الجيش الليبي، اتفقا على أنه لا بديل للتسوية السياسية في ليبيا.
وتابع البيان:"تمت الإشارة خلال اللقاء إلى الدور الهام للمفاوضات التي عقدت في 13 يناير/كانون الثاني من هذا العام في موسكو، لإقرار وقف إطلاق النار وبدء عملية تسوية الوضع في البلاد".
وأكد الطرفان مرة أخرى على عدم وجود بديل للسبل السياسية لحل الأزمة الليبية، فضلاً عن الالتزام باستقلال ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا: شويجو وحفتر اتفقا أنه لا بديل عن التسوية السياسية في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.