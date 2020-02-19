مسبار الأمل.. خطوات أخيرة للحلم الإماراتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، عملية تركيب القطعة الأخيرة من "مسبار الأمل".

وتشكل القطعة الأخيرة الجزء الخارجي الأخير منه، وتحمل أسماء أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وتواقيعهم وتواقيع أولياء العهود، كما تحمل عبارة "قوة الأمل تختصر المسافة بين الأرض والسماء".

محمد بن راشد يشهد تركيب القطعة الأخيرة من "مسبار الأمل"

"مسبار الأمل" يحمل هوية الإمارات الإعلامية إلى المريخ

وساهم "مسبار الأمل" في دخول دولة الإمارات رسمياً إلى السباق العالمي لاستكشاف الفضاء من بين 26 مهمة، نجحت في الوصول إلى الكوكب الأحمر.

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وينطلق المسبار في مساره يوليو 2020 من مركز "تانيغاشيما" الفضائي جنوبي اليابان، ليصل إلى كوكب المريخ في فبراير 2021.

وتبلغ سرعة انطلاق المسبار 34,082 كيلومتراً في الساعة للخروج من جاذبية الأرض، ومن المنتظر أن يصل المسبار إلى بداية مداره حول المريخ بعد قطع 493.5 مليون كيلومتر في رحلة تمتد سبعة أشهر.

وسيعمل المسبار على إرسال 1000 جيجابايت من البيانات والمعلومات للمجتمع العلمي، التي ستكون متاحة لأكثر من 200 جهة علمية وبحثية حول العالم.