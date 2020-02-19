وكيل وزارة الدفاع الإماراتية يبحث التعاون والتنسيق المشترك مع وفد سعودي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 التقى وكيل وزارة الدفاع الإماراتية مطر سالم علي الظاهري، الأربعاء، في مقر الوزارة بأبوظبي، الدكتور سمير بن عبدالعزيز الطبيّب الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية والوفد المرافق له.

Advertisements وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وسبل تعزيزها، خاصة في المجال الدفاعي والعسكري. واستعرض الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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