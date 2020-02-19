شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على كنيسة في بوركينا فاسو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في شمال غرب بوركينا فاسو، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى المدنيين الأبرياء وجرح آخرين.

Advertisements وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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