شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بسبب كورونا.. الصين لن ترسل مسؤولين لقمة العشرين في الرياض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد مسؤولون أن البنك المركزي الصيني ووزارة المالية لن يرسلا أي مسؤول لحضور اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين في الرياض بسبب تفشي فيروس كورونا.



لكن مسؤولا في وزارة المالية قال إن ممثلي الصين لدى البنك الدولي سيحضرون الاجتماع المقرر يومي 22 و23 شباط/فبراير الجاري.

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