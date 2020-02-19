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السعودية تدين هجوما إرهابيا استهدف كنيسة في بوركينا فاسو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020

السعودية تدين هجوما إرهابيا استهدف كنيسة في بوركينا فاسو

متابعات_الخليج 365

أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في بوركينا فاسو، وتسبب بمقتل وجرح وخطف عدد من الأشخاص.

 

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جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية قدمت من خلاله العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية بوركينا فاسو، والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.

 

وقتل 24 شخصا على الأقل وجرح وخطف 18 آخرون في هجوم على كنيسة بروتستانتية في قرية بشمال بوركينا فاسو، بحسب ما أفاد مسؤولون. 

 

والعام الماضي، تصاعدت هجمات الجماعات المتشددة في بوركينا فاسو وعبر منطقة الساحل الأفريقي وهي منطقة شاسعة من الأراضي القاحلة الواقعة جنوب الصحراء الكبرى مباشرة.

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