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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماكرون: تركيا دولة تدعم المليشيات الإرهابية حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
هاجم الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، تركيا على دعمها المستمر للميليشيات المسلحة فى العديد من البلدان حول العالم.
وأكد أنه على تركيا أن تبتعد عن اعطاء الامدادات اللوجستية للفصائل المتشددة، مضيفا أن باريس ترفض مبدأ إمداد الإرهابيين باى شكل من الاشكال داخل الجمهورية الفرنسية وخارجها.
وتحرك الرئيس الفرنسي " ماكرون"، للتصدى المباشر للمخططات الايرانية والمؤامرات القطرية في باريس، مرجها بضرورة السيطرة على المساجد فى جمهورية فرنسا.
ومن المقرر أن الرئيس الفرنسي سيلقى خطابا عن الانفصالية الإسلامية وخطورة المتطرفين ويوضح للرأى العام العالمي والمجتمع الفرنسي أهدافهم فى بث الارهاب فى انحاء العالم .
و سيركز الخطاب على الطائفية بانواعها المختلفة التى تعد احدى القضايا الهامة التى يسعى ماكرون بمعالجتها خلال عام 2020.
وسيناقش "ماكرون" القضايا المتعلقة بمكافحة الانفصالية، بالاضافة لتمويل أماكن العبادة وتدريب الأئمة المتطرفين الممولة من قطر.
ومن المقرر أن يراجع ماكرون ملف الائمة المتواجدين فى مسجد النور الكبير بمدينة تولوز الذى يستخدم من قبل جماعة سياسية لها علاقة وطيدة بجماعة الاخوان الارهابين فى فرنسا.
جدير بالذكر أن ميزانية المسجد تبلغ حوالى 28 مليون يورو، نصفها يأتى من جمعية المسماه "قطر الخيرية"، وهى منظمة تابعة لدولة قطر وبحسب تقاريرتورطت بفساد وأموال.
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