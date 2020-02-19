بوغدانوف: قمة بين بوتين وروحاني وأردوغان حول سوريا تنتظر موافقة أنقرة

أعلن نائب وزير الخارجية والممثل الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة ​الشرق الأوسط​ والدول الأفريقية، ​ميخائيل بوغدانوف​، أن قمة ثلاثية حول التسوية السورية لرؤساء ​روسيا​ و​إيران​ و​تركيا​، ​فلاديمير بوتين​ و​حسن روحاني​ و​رجب طيب أردوغان​، قد تعقد في ​طهران​ أوائل شباط المقبل، إذا تم الحصول على موافقة ​القيادة​ التركية.

وأشار في تصريح صحفي إلى أنه "كان هناك عرض من الإيرانيين لعقد اجتماع ثلاثي لقادة الدول الضامنة لاتفاقات ​أستانا​ أوائل شهر شباط في طهران. أنا أفهم أن هناك اتفاقا روسيا - إيرانيا بأن الوقت مناسب لنا. والآن يعتمد كل شيء على الاستعداد والاتفاق مع شريكنا التركي حول مشاركة أردوغان".

وأكد بوغدانوف أن "الشيء الرئيسي هو أنه يجب أن يكون توقيت القمة مناسبا للجميع، الآن الإيرانيون ونحن في انتظار التأكيد على ذلك من القيادة التركية".