سلطات أميركا تشدد القيود على وسائل الإعلام الصينية من خلال معاملتها كبعثات دبلوماسية

أعلنت ​وزارة الخارجية الأميركية​ أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ ستُعامل وسائل الإعلام ​الصين​ية الرسمية على أنّها بعثات دبلوماسيّة أجنبيّة"، في إجراء سيتيح لها تشديد القواعد الّتي تحكم عمل هذه المؤسّسات المتّهمة من جانب مسؤولين أميركيّين بممارسة دعاية لبكين.

وأوضحت أنّ "خمس وسائل إعلام صينيّة حكوميّة، في مقدّمها وكالة الصين الجديدة "شينخوا" للأنباء وشبكة التلفزيون العالمية الصينية "سي جي تي أن"، باتت بموجب الإجراءات الجديدة بحاجة إلى موافقة مسبقة من الوزارة لشراء أي عقار في الولايات المتحدة، كما باتت ملزمة بتقديم قوائم بجميع الموظفين العاملين لديها، بمن فيهم المواطنون الأميركيون". وشدّدت على أنّ "الإجراءات الجديدة لن تقيّد بتاتًا ممارسة هذه الوسائل لعملها الإعلامي في الولايات المتحدة".