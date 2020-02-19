النشرة: هدوء في ريفي حلب وإدلب والجيش السوري يتحصن على أطراف حلب الغربية

ذكر مراسل "النشرة" في ​سوريا​، أنّ "ريفي حلب وإدلب يشهدان هدوءًا بعد يومين على تحرير أحياء ​مدينة حلب​ الغربية".

وقد جالت "النشرة" داخل شوارع وأحياء المدينة، حيث "بدت وحدات ​الجيش السوري​ تتحصّن على أطراف المدينة، وتستحدث نقاط تمركز لها لمنع أي محاولة للهجوم على المدينة من الغرب. كما بدت الشوارع خالية في وقت تعمل وحدات الهندسة على إزالة العبَوات ومخلّفات المسلحين".