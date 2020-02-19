النشرة: هدوء في ريفي حلب وإدلب والجيش السوري يتحصن على أطراف حلب الغربية

ذكر مراسل "النشرة" في سوريا، أنّ "ريفي حلب وإدلب يشهدان هدوءًا بعد يومين على تحرير أحياء مدينة حلب الغربية".
وقد جالت "النشرة" داخل شوارع وأحياء المدينة، حيث "بدت وحدات الجيش السوري تتحصّن على أطراف المدينة، وتستحدث نقاط تمركز لها لمنع أي محاولة للهجوم على المدينة من الغرب. كما بدت الشوارع خالية في وقت تعمل وحدات الهندسة على إزالة العبَوات ومخلّفات المسلحين".
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