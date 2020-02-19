شرطة أوزبكستان اعتقلت 21 شخصا للاشتباه في صلتهم بجماعة سورية متشددة

أعلنت الشرطة في ​أوزبكستان​ "أنّها ألقت القبض على 21 شخصًا للاشتباه في صلتهم بجماعة متشدّدة تعمل في ​سوريا​.

وأوضحت أنّ "المشتبه بهم كانوا تحت تأثير أيديولوجي لرجل أوزبكي آخر كان عضوًا في جماعة "كتيبة التوحيد والجهاد" الّتي ينتمي معظم أفرادها لدول في آسيا الوسطى"، لافتةً إلى أنّ "الموقوفين خطّطوا لتمويل الجماعة والانضمام لها".

وكان قد انضمّ الآلاف من المنطقة ذات الأغلبية المسلمة إلى جماعات إسلاميّة مختلفة في سوريا و​العراق​، عندما سيطر تنظيم "داعش" على أجزاء من البلدين لفترة من الوقت.