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شرطة أوزبكستان اعتقلت 21 شخصا للاشتباه في صلتهم بجماعة سورية متشددة

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أعلنت الشرطة في ​أوزبكستان​ "أنّها ألقت القبض على 21 شخصًا للاشتباه في صلتهم بجماعة متشدّدة تعمل في ​سوريا​.

وأوضحت أنّ "المشتبه بهم كانوا تحت تأثير أيديولوجي لرجل أوزبكي آخر كان عضوًا في جماعة "كتيبة التوحيد والجهاد" الّتي ينتمي معظم أفرادها لدول في آسيا الوسطى"، لافتةً إلى أنّ "الموقوفين خطّطوا لتمويل الجماعة والانضمام لها".

وكان قد انضمّ الآلاف من المنطقة ذات الأغلبية المسلمة إلى جماعات إسلاميّة مختلفة في سوريا و​العراق​، عندما سيطر تنظيم "داعش" على أجزاء من البلدين لفترة من الوقت.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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