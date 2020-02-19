روحاني: عقوبات أميركا أثرت بقوة على اقتصاد البلاد ومن ينكر ذلك يدعمها

إعترف الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​، بأن ​العقوبات الأميركية​ أثرت بقوة على ​اقتصاد​ البلاد، لكنه أكد أنه يمكن كسرها، معتبرا أنها عقوبات غير مسبوقة تؤثر علينا ولا نستطيع الهروب منها.

وفي اجتماع للحكومة الإيرانية، أشار روحاني إلى "أننا نتعرض لضغوط هائلة من الاستكبار العالمي ولا بد من تغيير ظروفنا الراهنة والحكومة لوحدها غير قادرة على تحقيق ذلك وتحتاج الى تنسيق وتعاون مع البرلمان، فالعقوبات الأميركية جائرة وغير قانونية ومن ينكر تأثيرها على البلاد كمن يبرئ ​أميركا​، ولا يمكن لأحد أن يزعم أن ليس لها تأثير على البلاد ومن يقول ذلك كاذب ويدعم أميركا".

وأعلن أنه "تلقينا عشرات الرسائل من ​الولايات المتحدة​ خلال العام الماضي تدعونا إلى التفاوض معها، وهي لا تزال حتى اليوم ترسل وسطاء للتفاوض مع إيران". وتوجه روحاني لأميريكا معتبراً أنه "إذا كنتم تعتقدون أن ​الثورة الاسلامية​ ستنهار في غضون شهور لماذا لا تزالون تتوسلون التفاوض معنا؟".