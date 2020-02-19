جرحى في انقلاب سيارة على اوتوستراد جبيل وزحمة سير على المسلك الغربي

سقط عدد من الجرحى في انقلاب سيارة على اوتوستراد جبيل مقابل مجمع بيبلوس بالاس، ويشهد المسلك الغربي للاوتوستراد زحمة سير خانقة. وعملت عناصر الصليب الاحمر الى نقل الجرحى الى مستشفى سيدة المعونات الجامعي.
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