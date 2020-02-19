جرحى في انقلاب سيارة على اوتوستراد جبيل وزحمة سير على المسلك الغربي

سقط عدد من الجرحى في ​انقلاب سيارة​ على اوتوستراد جبيل مقابل مجمع بيبلوس بالاس، ويشهد المسلك الغربي للاوتوستراد ​زحمة سير​ خانقة. وعملت عناصر ​الصليب الاحمر​ الى نقل الجرحى الى ​مستشفى سيدة المعونات الجامعي​. إضغط للمزيد

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