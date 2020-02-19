وزني عرض الأوضاع العامة مع سفيري روسيا وألمانيا

عرض ​وزير المالية​ ​غازي وزني​ الأوضاع العامة مع سفير روسيا في ​لبنان​، Alexander Zasypkin ، الذي أكّد على تضامن بلده مع ​الحكومة الجديدة​ في سعيها لاتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة ​الأزمة​ المالية والاقتصادية بما ينقذ لبنان ويضمن استقراره.

كما اجتمع الوزير وزني بسفير ​المانيا​ في لبنان، George Berglin ، وبحثا التعاون المشترك بين البلدين، لاسيما الدعم الذي تقدّمه المانيا على صعيد تحسين شبكات ​المياه​ و​الصرف الصحي​ في بعض مناطق ​جبل لبنان​ وبناء مدارس للتدريب المهني للشباب.