وزني عرض الأوضاع العامة مع سفيري روسيا وألمانيا

عرض وزير المالية غازي وزني الأوضاع العامة مع سفير روسيا في لبنان، Alexander Zasypkin ، الذي أكّد على تضامن بلده مع الحكومة الجديدة في سعيها لاتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية بما ينقذ لبنان ويضمن استقراره.
كما اجتمع الوزير وزني بسفير المانيا في لبنان، George Berglin ، وبحثا التعاون المشترك بين البلدين، لاسيما الدعم الذي تقدّمه المانيا على صعيد تحسين شبكات المياه والصرف الصحي في بعض مناطق جبل لبنان وبناء مدارس للتدريب المهني للشباب.
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