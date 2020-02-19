النشرة: قرار قضائي بحق ربيع الزين وجورج قزي ورفاقهم

حصلت "​الخليج 365​" على القرار القضائي الصادر بحق ربيع الزين و​جورج قزي​ ورفاقهم بجرائم تخريب وإعتداء على أملاك خاصة وحرق مصارف وتهم اخرى. وجاء في القرار:

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