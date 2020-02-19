مصلحة الليطاني: كشف مشترك مع أمن الدولة على مصادر التلوث في نطاق مرجعيون

أعلنت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​، في بيان "ان فرقها الفنية تقوم بمواكبة ومشاركة المديرية العامة ل​امن الدولة​ بحملة للكشف على التعديات على الموارد المائية والبيئية في نطاق قضاء ​مرجعيون​ الواقع في حوض الليطاني، حيث تتم معاينة مصبات ​الصرف الصحي​ في الاراضي المكشوفة في بلدات ​القليعة​ ودبين وبلاط للوقوف على تأثيرها على نهر الليطاني والموارد المائية، كما تشمل الجولة الكشف على تأثير مكبات ​النفايات الصلبة​ في بلدة القليعة على الينابيع والمجاري الشتوية و​المياه​ السطحية؛ بالاضافة الى الكشف على التعديات على الاملاك النهرية وعلى استملاك مشروع ري الجنوب على منسوب 800 متر".

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