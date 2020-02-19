النشرة: سقوط شجرة معمرة على منزل في حاصبيا جراء الرياح القوية

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، أنّ "الرياح العاتية الّتي ضربت منطقة حاصبيا خلال الليل الماضي، تسبّبت باقتلاع شجرة كيما معمّرة من باحة المدرسة الإنجيلية في حي حارة العين بحاصبيا، وسقطت على منزل المواطن "ر. ح."، إلّا أنّ الأضرار اقتصرت على الماديات".

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