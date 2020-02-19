انقاذ سلحفاة بحرية علقت بمحطة التبريد في معمل الزهراني

تمكنت عناصر من ​وحدة الانقاذ البحري​ التابعة للدفاع المدني، من انقاذ ​سلحفاة بحرية​ عالقة في محطة التبريد في ​معمل الزهراني​ للطاقة الكهربائية، وتم نقلها الى مركز وحدة الانقاذ في ​الجية​، حيث تم الكشف عليها من قبل مسؤولين في ​وزارة الزراعة​.

وبعد التأكد من صحتها الجيدة وسلامتها، تم اطلاقها في البحر من مرفأ الجية، فيما تم ابلاغ مركز علوم البحار بالأمر.