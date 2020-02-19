انقاذ سلحفاة بحرية علقت بمحطة التبريد في معمل الزهراني

تمكنت عناصر من وحدة الانقاذ البحري التابعة للدفاع المدني، من انقاذ سلحفاة بحرية عالقة في محطة التبريد في معمل الزهراني للطاقة الكهربائية، وتم نقلها الى مركز وحدة الانقاذ في الجية، حيث تم الكشف عليها من قبل مسؤولين في وزارة الزراعة.
وبعد التأكد من صحتها الجيدة وسلامتها، تم اطلاقها في البحر من مرفأ الجية، فيما تم ابلاغ مركز علوم البحار بالأمر.
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