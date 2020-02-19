حسن مراد: المتاريس الطائفية تحمي الفاسدين ومواقعهم

اعتبر الوزير السابق ​حسن مراد​ في تصريح له عبر موقع التواصل الإجتماعي أن "المتاريس الطائفية تحمي الفاسدين ومواقعهم وبسببها لم تتم محاسبة أحد حتى الآن، ولا اعتقد أننا سنشهد محاسبة أحد ولكن على الأقل نستطيع وقف الهدر وذلك يبدأ برفع الغطاء الطائفي عن الموظفين و​المحميات​".

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