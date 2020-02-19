معوض تقدم باقتراح قانون يرمي الى تفعيل الرقابة والمحاسبة على الوزراء

أكد النائب ميشال معوضفي ​مؤتمر​ صحافي من ​مجلس النواب​ أن "إدارة ​الدولة​ منذ التسعينيات حتى اليوم من الأسباب الأساسية التي اوصلتنا لما نحن فيه اليوم"، مشيرا الى أن "الكلام الذي يقال ان في ​لبنان​ لا توجد مشكلة قوانين بل مشكلة تطبيق القوانين غير دقيقة لأننا نعاني من المشكلتين معًا، ونحتاج الى تغيير في القوانين وتحصين ​القضاء​ لتطبيق هذه القوانين"، لافتا الى ان "هذا المؤتمر هو لشرح حيثيات تقديمي اقتراح قانون يرمي الى تفعيل الرقابة والمساءلة والمحاسبة على الوزراء".

ولفت الى انه "أتطلع لبدء عمل اللجنة الفرعية المنبثقة عن ​اللجان المشتركة​ غدًا وذلك بهدف استراتيجي يتمثل في تطوير القوانين لتسهيل المراقبة والمساءلة والمحاسبة وتحصين الهيئات الرقابية لتكون مستقلة"، معتبرا "اننا امام فرصة تاريخية اليوم لأن اللبنانيين واللبنانيات نزلوا الى الشارع ويطالبون المسؤولين بالقيام بواجباتهم كما بالحصول على قضاء مستقل والمحاسبة".

وتوجه الى النواب، معتبرا أن "أمامنا مسؤولية تاريخية للتأسيس لوطن ومؤسسات جميعنا مسؤول كي نغير وكي نحول صرخة الناس الى قوانين واصلاحات داخل المؤسسات"، مضيفا :"أؤكد للبنانيين أنهم أساس التغيير وهم مدعوون ان يكونوا شركاء في المسار لإقرار هذه القوانين في مجلس النواب خلال مهلة شهرين ولن اوفر أي جهد لإقرارها بهدف التأسيس لوطن الدولة المؤسسات".