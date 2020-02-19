السنيورة: المشكلات التي تراكمت وتفاقمت في لبنان لم يعد لها علاج

أكد رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​فؤاد السنيورة​ أن "الجانب السياسي هو أساسي، ولا يجوز ولا يمكن إغفاله وهو الذي كان مسؤولاً ومازال مسؤولاً عن الاستعصاء الطويل المدى والممتد وبازدياد مستمر".

وأشار السنيورة في تصريح صحفي، إلى أنه "منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن، حال ​لبنان​ أشبه ما يكون بالمريض الذي أصبح، لديه اشتراكات عديدة مكونة من عدة أمراض دفعة واحدة، والتي أصبحت تقتضي سرعة معالجتها للحفاظ على حياة المريض، ليس هناك من دواء واحد يستطيع أن يعالج تلك ،​الأمراض​ المتجمعة والمتشابكة وبالتالي، فإنّ المشكلات التي تراكمت وتفاقمت في لبنان لم يعد لها علاج، واحد بل تتطلب مجموعة من المعالجات".

واعتبر السنيورة أن "المطلوب تصويب بوصلة لبنان العربية لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين في لبنان وفي ​الاغتراب​".