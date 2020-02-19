قيومجيان: انتهاك الحرمة التاريخية لمعلم نهر الكلب الأثري جريمة أخلاقية

اعتبر الوزير السابق ​ريشار قيومجيان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "انتهاك الحرمة التاريخية لمعلم ​نهر الكلب​ الأثري جريمة أخلاقية، أيا يكن الإطار القانوني للورشة القائمة. الم نتعظ من بشاعة غابات الباطون التي اجتاحت ​بيروت​ والمناطق؟"، متسائلا :"ايعقل ان نثقل الجمالية الطبيعية بمبان حجرية عوض تحويل صخور نهر الكلب إلى محمية؟ اسئلة برسم وزيري الثقافة و​البيئة​ ​عباس مرتضى​ و​دميانوس قطار​".

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