اللجان النيابية تقر مشاريع قوانين المحميات الطبيعية بعدة مناطق

أقرت ​اللجان النيابية المشتركة​ في جلستها التي انعقدت برئاسة نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​إيلي الفرزلي​، مشاريع القوانين المتعلقة بإقامة محميات طبيعية في كل من ​العباسية​ و​النميرية​ و​جبل الريحان​ بعد ​تقرير​ من قبل اللجنة الفرعية.

وأشار الفرزلي إلى أنه "بحثنا بالقانون المتعلق بإنشاء نفق على طريق ​بيروت​ البقاع، على طريقة B.O.T. ، وكان هذا القانون صدقته الهيئة العامة ورده الرئيس لأسباب تتعلق لعدم اتباع مبدأ الفصل بين السلطات بصورة واضحة، وحرص النواب على تأكيد إصدار القانون على قاعدة B.O.T. ، بما يتعلق بهذا النفق وحرصوا على أخذ ارادة الرئيس بعين الإعتبار لجهة عدم وجود أي التباس بمسألة الإعتدء على الصلاحيات".

وأكد الفرزلي أن "المجلس حريص كل الحرص على احترام ​الدستور​ ومضمونة، مشيرا الى أن نواب البقاع حريصون على احترام القانون".