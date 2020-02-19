اللجان النيابية تقر مشاريع قوانين المحميات الطبيعية بعدة مناطق

أقرت اللجان النيابية المشتركة في جلستها التي انعقدت برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، مشاريع القوانين المتعلقة بإقامة محميات طبيعية في كل من العباسية والنميرية وجبل الريحان بعد تقرير من قبل اللجنة الفرعية.
وأشار الفرزلي إلى أنه "بحثنا بالقانون المتعلق بإنشاء نفق على طريق بيروت البقاع، على طريقة B.O.T. ، وكان هذا القانون صدقته الهيئة العامة ورده الرئيس لأسباب تتعلق لعدم اتباع مبدأ الفصل بين السلطات بصورة واضحة، وحرص النواب على تأكيد إصدار القانون على قاعدة B.O.T. ، بما يتعلق بهذا النفق وحرصوا على أخذ ارادة الرئيس بعين الإعتبار لجهة عدم وجود أي التباس بمسألة الإعتدء على الصلاحيات".
وأكد الفرزلي أن "المجلس حريص كل الحرص على احترام الدستور ومضمونة، مشيرا الى أن نواب البقاع حريصون على احترام القانون".
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