حتي التقى وفد القناصل الفخريين وبحث معهم كيفية العمل لمساعدة لبنان

يلتقي وزير الخارجية والمغتربين ​ناصيف حتي​ في هذه الاثناء، عميد السلك القنصلي الفخري في ​لبنان​ ​جوزيف حبيس​ على رأس وفد من القناصل الفخريين.

وتم خلال الجتماع البحث في كيفية التعاون والعمل لمساعدة الدولة اللبنانية اقتصاديا على مختلف الاصعدة وفي القطاعات المتنوعة، وذلك من قبل الدول التي يمثلها القناصل.

وتم الاتفاق، بتوجيه من الوزير حتي، على استمرار التنسيق والمتابعة في هذا الشأن وخصوصاً في هذه المرحلة الاقتصادية والمالية الحرجة والغير مسبوقة التي يمر فيها لبنان.